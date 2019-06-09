Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

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Фото © L!FE

По предварительной информации, на борту находилось два человека, на место ЧП выехали экстренные службы.

Лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.

Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку сегодня в Тункинском районе республики, — заявил собеседник агентства.

На место приземления борта выдвинулись специалисты Сибирского авиационно-спасательного отряда. По предварительным данным, на борту было два человека.

А накануне небольшой самолёт потерпел крушение в Подмосковье.

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