Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.
— Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку сегодня в Тункинском районе республики, — заявил собеседник агентства.
На место приземления борта выдвинулись специалисты Сибирского авиационно-спасательного отряда. По предварительным данным, на борту было два человека.
А накануне небольшой самолёт потерпел крушение в Подмосковье.
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