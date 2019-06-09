В Казахстане завершено голосование на выборах президента

Всего было зарегистрировано семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Касым-Жомар Токаев.

Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск) по всей стране. Отдать свой голос за одного из кандидатов граждане могли и за рубежом (в 51 государстве).

Всего было зарегистрировано семь кандидатов в президенты, в том числе действующий глава государства Касым-Жомар Токаев. На выборах не предусмотрен порог явки, поэтому они в любом случае будут признаны. Для победы кандидату необходимо получить более 50% от общих голосов избирателей.