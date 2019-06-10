В Гонконге полиция применила газ и дубинки для разгона демонстраций

Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки, чтобы разогнать протестующих, информирует телеканал RTHK.
#HongKong #police used pepper spray outside Admiralty Centre. Clip courtesy of @demosisto pic.twitter.com/iW5FxN4L9e— Damon Pang (@damon_pang) June 9, 2019
После полуночи по местному времени (около 19:00 мск) некоторые протестующие решили начать осаду Законодательного совета, что привело к ожесточённым столкновениям с полицейскими. Демонстранты забрасывали их бутылками. В ответ на это правоохранители применили перцовый газ и дубинки.
Также сообщается, что как минимум два сотрудника полиции получили травмы и были доставлены в больницу. Одному из них, скорее всего, повредили глаз. Пострадали и несколько журналистов, а также оператор местного телеканала.
Более одного миллиона человек приняли участие в митинге в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, которые скрываются от правосудия. Как заявили в полиции, удалось задержать семь человек.
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