В Гонконге полиция применила газ и дубинки для разгона демонстраций

Протестующие решили начать осаду Законодательного совета, что привело к ожесточённым столкновениям с правоохранителями.

Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки, чтобы разогнать протестующих, информирует телеканал RTHK.

После полуночи по местному времени (около 19:00 мск) некоторые протестующие решили начать осаду Законодательного совета, что привело к ожесточённым столкновениям с полицейскими. Демонстранты забрасывали их бутылками. В ответ на это правоохранители применили перцовый газ и дубинки.

Также сообщается, что как минимум два сотрудника полиции получили травмы и были доставлены в больницу. Одному из них, скорее всего, повредили глаз. Пострадали и несколько журналистов, а также оператор местного телеканала.

Более одного миллиона человек приняли участие в митинге в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, которые скрываются от правосудия. Как заявили в полиции, удалось задержать семь человек.