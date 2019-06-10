"Единая Осетия" лидирует на выборах в парламент Южной Осетии

Пока что получены данные лишь из 15 избирательных участков, а всего их насчитывается 77.

Партия "Единая Осетия" стала лидером на выборах в парламент Южной Осетии, сообщает ЦИК страны.

"Единая Осетия" получила 3279 голосов, на втором месте оказалась Народная партия (1790). Тройку лидеров замкнула "Ныхас", набравшая 1171 голос.

Кроме того, партия "Единство народа" получила поддержку 1080 избирателей, коммунистическая — 572. "Фыдыбаста" получила 275 голосов, а "Единство" поддержали 261 человек. Против всех проголосовали лишь 96 человек.

Выборы в парламент прошли 9 июня. Пока получены данные лишь с 15 избирательных участков, а всего их 77. Четыре из их находятся за пределами республики: по одному — в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуми, а также два участка в Северной Осетии.