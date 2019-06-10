Мединский заявил, что Минкультуры не будет вмешиваться в иск против BadComedian

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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский. Фото © ТАСС / Ваганов Антон

Он отметил, что министерство не является местом для разбирательств блогеров и продюсеров.

Министерство культуры не намерено вмешиваться в ситуацию с иском против блогера Евгения Баженова (BadComedian). Об этом сообщил ТАСС глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

Минкультуры — площадка для конкурсов творчества и поддержки кино в производстве и прокате. Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем, — сказал он в ответ на вопрос о готовности министерства быть переговорной площадкой.

Кинокомпания Kinodanz подала иск на один миллион рублей из-за обзора на фильм "За гранью реальности". По мнению истца, блогер нарушил допустимый объём цитирования, однако в российском законодательстве не указана точная норма.

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