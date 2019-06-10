Фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" стал лидером российского кинопроката

Супергеройский боевик "Люди Икс: Тёмный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) от компании Marvel за первые дни показа в России и СНГ собрал 225 миллионов рублей и возглавил рейтинг кассовых сборов по итогам выходных.

Как следует из данных портала kinobusiness.com, лидер прошлой недели, мультфильм "Тайная жизнь домашних животных — 2" достиг немногим меньшего результата, собрав 205 миллионов рублей. Общая же сумма с момента показа уже приближается к 1,1 миллиарда рублей.

На третьей строчке расположился снятый по мотивам одноимённого мультфильма от студии Disney фильм Гая Ричи "Аладдин" с Уиллом Смитом в роли синего волшебника. Вышедшая 23 мая в российский прокат картина собрала в минувшие выходные 118 миллионов рублей, что довело общую сумму сборов до одного миллиарда рублей.

Фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" режиссёра Саймона Кинберга вышел в российский прокат 6 июня. В нём рассказывается история Джин Грей, которая в ходе спасательной операции приобрела суперспособности, изменившие её и превратившие в Тёмного феникса, что приводит к расколу внутри команды "Людей Икс".