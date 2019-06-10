Опрос: Почти половина россиян довольны своей жизнью

Доля тех, кто считает, что страна двигается в правильном направлении, составила 31%.

Почти половина жителей России (49%) заявили, что в целом удовлетворены качеством своей жизни, показал опрос ВЦИОМа, опубликованный ТАСС.

В то же время 22% респондентов сообщили об обратном, ещё 28% частично удовлетворены своим уровнем жизни.

Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось. Больше половины (54%) оценили экономику России средне. Примерно 13% оценивают экономическое положение выше среднего, а 28% — ниже.

61% опрошенных охарактеризовали материальное положение своей семьи как среднее, ровно четверть считает его плохим, а выше среднего — 14%.

Доля тех, кто считает, что страна двигается в правильном направлении, составила 31%. Ещё 41% респондентов частично согласились с этим, а четверть не считает, что Россия идёт по верному пути.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос о дружбе между мужчиной и женщиной.