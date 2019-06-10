В Якутии пенсионер убил семью соседа и покончил с собой

Жертвами стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя беременная жена и их 14-летняя дочь.

В Якутии в посёлке Угольном Нерюнгринского района пенсионер убил трёх человек, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

— В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о том, что 60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери, — рассказали в ведомстве.

Правоохранители и Росгвардия перехватили мужчину в одном из домов дачного района, однако при попытке задержать пенсионера он покончил с собой.

— При попытке сотрудников полиции задержать пенсионера он покончил с собой, — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что следствие проводит расследование произошедшего.

Ранее в Ульяновской области мужчина убил соседей на семейном празднике.