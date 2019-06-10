СМИ сообщили об утечке личных данных 900 тысяч россиян

По предварительным данным, большая часть украденной информации датирована 2013 годом, однако существенная её часть может быть до сих пор актуальна, отмечают специалисты.

Имена, паспортные данные и телефонные номера примерно 900 тысяч клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка могли оказаться в открытом доступе. О масштабной утечке личных данных сообщает издание "Коммерсант".

Как пишет издание, утечки двух баз данных произошли в конце мая. Первая содержит информацию о 24,4 тысячах человек, прежде всего о жителях Северо-Западного федерального округа. Притом в этой базе содержится информация о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

Вторая база содержит личные данные более чем 800 тысяч россиян и датирована 2013 годом. Однако, как отмечают специалисты, паспортные данные и номера мобильных телефонов может быть всё ещё актуальна.

Представители Альфа- и ХФК-банков заявили, что занимаются проверкой возможной утечки. А в ОТП-банке однозначно сообщили, что никакой утечки данных своих клиентов не зафиксировали.

Напомним, в конце апреля Ассоциация участников рынков данных обнаружила, что пользовательские данные 2,24 миллиона россиян оказались в открытом доступе в Интернете. Как отмечал Лайф, речь шла о паспортных данных, номерах СНИЛС, сведений о трудоустройстве и иной важной информации.