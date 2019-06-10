В Новосибирске зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

Инфекция распространяется воздушно-капельным путём при тесном контакте с заболевшим.

В начале июня в Дзержинском районе Новосибирска врачи зафиксировали вспышку менингококковой инфекции. Источники "Вести Новосибирск" в частной клинике сообщили о 27 заболевших.

Информацию медицинского центра подтвердил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов — однако уточнил количество заболевших. По его словам, зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции не только в Дзержинском, но и в Октябрьском районе города.

Все больные, большинство из которых дети, госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Хальзов заверил, что ситуация находится под контролем медиков, в больницах есть вакцина.

В прошлом году на Сахалине сразу у 50 детей одновременно диагностировали менингит.