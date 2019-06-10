"Росконтроль" выявил серьёзную ошибку производителей кваса

Покупателям не сообщают, что в напитке есть консервант диоксид серы (Е220), а его переносят не все.

"Росконтроль" проверил качество кваса, который продаётся на прилавках российских магазинов. Экспертизе подвергли семь брендов пастеризованного напитка: "Русский дар", "Лидский", "Очаковский", "Никола", "Вятский квас", "Суздальские напитки" и "Букет Чувашии".

Эксперты отметили, что все производители совершили серьёзную ошибку — не указали на этикетке информацию о содержании консерванта диоксида серы (Е220). Эта добавка может представлять опасность для людей, которые её не переносят.

В остальном же по результатам проверки самый высокий балл получили "Очаковский" и "Русский дар". Отмечается, что в первом содержание микроорганизмов максимально близко к допустимому значению, но, по словам экспертов, это не нарушает требований безопасности. В тройке лидеров также квас "Никола", однако в нём доля этилового спирта находится на верхней границе допустимого — 1,2%.

Квас "Лидский", "Вятский квас", "Суздальские напитки" получили средние оценки. А вот самые низкие баллы из-за слащавого вкуса и простого аромата получил квас "Букет Чувашии".

Ранее Лайф сообщал, что "Росконтроль" нашёл опасных паразитов и фекальные загрязнения в готовом шашлыке.