Мотоциклист выжил после падения с 20-метрового обрыва в Сочи

Для эвакуации пострадавшего спасателям даже потребовалось альпинистское снаряжение.

Сочинские спасатели достали упавшего с 20-метрового обрыва пострадавшего мотоциклиста. Как сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, мужчина попал в ДТП на Сухумском шоссе в Сочи, на отрезке старой автодороги Хоста — Кудепста, и рухнул в обрыв. Несмотря на огромную высоту, он выжил, однако сильно травмировался.

— Спасатели выехали на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения и акьи (сани-волокуша для транспортировки пострадавших в горах. — Прим. Лайфа) подняли пострадавшего из обрыва на дорогу, — говорится в сообщении.

Поисково-спасательный отряд МЧС России передал пострадавшего врачам скорой помощи. По предварительным данным, угрозы его жизни нет.

Напомним, ранее в Сочи произошло крупное ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадало 26 человек, включая троих детей. В результате столкновения автобусов один из них перевернулся. 23 пассажирам потребовалась госпитализация.