Столкновение двух туристических автобусов в Сочи попало на видео

Страшное ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что в результате столкновения микроавтобус Mercedes Sprinter отбросило в сторону.
После удара транспортное средство опрокинулось на бок, а из второго начали выходить шокированные произошедшим люди.
По последним данным, в результате происшествия пострадало 26 человек, в том числе трое детей. 23 пассажирам потребовалась госпитализация. Согласно предварительной версии, водитель микроавтобуса не уступил дорогу автобусу Yutong. Ранее Лайф публиковал видео первых минут после ДТП.
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