Столкновение двух туристических автобусов в Сочи попало на видео

По последним данным, в результате происшествия пострадало 26 человек, в том числе трое детей.

Страшное ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что в результате столкновения микроавтобус Mercedes Sprinter отбросило в сторону.

После удара транспортное средство опрокинулось на бок, а из второго начали выходить шокированные произошедшим люди.

По последним данным, в результате происшествия пострадало 26 человек, в том числе трое детей. 23 пассажирам потребовалась госпитализация. Согласно предварительной версии, водитель микроавтобуса не уступил дорогу автобусу Yutong. Ранее Лайф публиковал видео первых минут после ДТП.