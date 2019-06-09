В Сети появились первые кадры после аварии туристических автобусов в Сочи

В ролике показано, как очевидцы ДТП вытаскивают людей с различными травмами из перевернувшегося автобуса.

В Сети появилось видео первых минут после столкновения двух туристических автобусов на улице Таврической в Сочи. На кадрах видно, как раненых вытаскивают из перевернувшегося автобуса и укладывают на газон рядом с дорогой в ожидании приезда скорой. У части пострадавших — ссадины и ушибы, однако у некоторых более серьёзные травмы. Так, например, одной из пострадавших передавило ноги, у другой — сильно ободрано лицо.

— 48-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекрёсток, после чего произошло ДТП с последующим опрокидыванием Mercedes-Benz, —говорится в описании к ролику.

Настоящие причины и обстоятельства жуткого ДТП сейчас устанавливает полиция.

Напомним, Лайф уже публиковал кадры с места аварии, где произошло столкновение двух экскурсионных автобусов. По последним данным, в результате происшествия пострадало 26 человек, в том числе трое детей. Притом 23 пассажирам потребовалась госпитализация.