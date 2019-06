Королевский лайк. Балалаечник из Перми покорил группу Queen

Музыкант-виртуоз Андрей Киряков исполнил хит The show must go on на трёх инструментах и появился в инстаграм-аккаунте культовой британской группы.

Видео, на котором балалаечник Андрей Киряков исполняет кавер-версию песни The show must go on, привлекло внимание музыкантов легендарной группы Queen. Они по достоинству оценили задумку и исполнение пермского музыканта и даже поделились роликом в своих аккаунтах в соцсетях. Так о русском виртуозе узнало три миллиона подписчиков группы Queen в "Инстаграме" и почти 25 миллионов пользователей "Фейсбука" по всему миру. Подписчики Queen тоже остались в восторге от ролика Андрея Кирякова. Многие из них отметили в комментариях, что "балалаечная" версия звучит по-особенному душевно. А некоторые иностранцы живо интересуются, что это за музыкальный инструмент и можно ли его приобрести за территорией России. Ранее Лайф рассказывал, как лидер Rammstein Тилль Линдеманн признался в любви на русском в своём новом клипе.