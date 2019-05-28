Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

В ролике группа поднимает тему миграционного кризиса, показывая европейцев, приплывших к туземцам.

В новом клипе на песню Ausländer лидер немецкой рок-группа Rammstein Тилль Линдеманн спел строчку на русском языке — "Я люблю тебя". В песне поднимается проблема миграционного кризиса, острая не только в Германии, но и в Евросоюзе.

Слово Ausländer переводится как "иностранец", однако имеет негативные коннотации. Группа решила осветить эту тему, показав иноземца, приехавшего завоёвывать местных женщин.

Новый альбом группы затрагивает самые разные области: политику, идеологию, социальное неравенство, свободу. Всего снято уже пять музыкальных клипов.

Группа Rammstein выпустила седьмой одноимённый альбом, в который вошло 11 треков. По слухам, это может стать последней пластинкой в истории легендарного коллектива.

Напомним, в мае прошлого года в одной из клиник Лос-Анджелеса стала мамой во второй раз певица Светлана Лобода. Фанаты уверены, что артистка родила ребёнка от солиста Rammstein Тилля Линдеманна и назвала дочь в его честь.

Знакомство Лободы с музыкантом произошло в июле 2017 года. Тогда Линдеманн ухаживал за Лободой на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.