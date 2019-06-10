Появились фото погрома редакции "Сноба"

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Фото "Сноб"

Редакция "Сноба" опубликовала фото погрома, который неизвестный устроил в их офисе. На снимках видно, что в помещении разбили двери, столы, перевернули стулья и компьютеры.

Также пострадали шкафы и кухня редакции.

Причина погрома неизвестна. С утра в здании работали криминалисты. На месте также находится главный редактор портала Ксения Чудинова.

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