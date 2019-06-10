Появились фото погрома редакции "Сноба"

Редакция "Сноба" опубликовала фото погрома, который неизвестный устроил в их офисе. На снимках видно, что в помещении разбили двери, столы, перевернули стулья и компьютеры.
Так сейчас выглядит наша редакция pic.twitter.com/UXaiopOuBH— Snob (@snob_project) 10 июня 2019 г.
Также пострадали шкафы и кухня редакции.
Причина погрома неизвестна. С утра в здании работали криминалисты. На месте также находится главный редактор портала Ксения Чудинова.
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