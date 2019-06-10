Неизвестный разгромил редакцию "Сноба"

По словам главреда издания, проникнув в офис, этот человек принялся крушить компьютерную технику и мебель.

Минувшей ночью неизвестный забрался в помещение редакции "Сноб" и устроил там погром. Об этом рассказала главный редактор Ксения Чудинова.

— Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем, — сообщила она.

Чудинова призналась, что для восстановления нормальной работы редакции потребуется помощь, потому что закупить самостоятельно новую технику проекту будет не по силам.

Отметим, ранее в журналистской среде вызвало большой резонанс задержание журналиста Ивана Голунова в Москве. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест на время ведения расследования.