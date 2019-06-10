Под Челябинском на троих детей упала фритюрница с кипящим маслом

Пострадавших доставили в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести.

В Челябинской области трое детей получили ожоги, когда на ярмарке на них опрокинулась фритюрница с кипящим маслом. Следователи возбудили уголовное дело.

— По данному факту… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщается на сайте СК РФ по региону.

Инцидент произошёл ещё 9 мая в помещении торговой палатки. Кипящее масло попало на ноги детей в возрасте от шести до семнадцати лет. Их доставили в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести.

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