СМИ: Лазарев поскандалил с Лободой за кулисами Премии Муз-ТВ

По словам очевидцев, артист отчитал коллегу матом и в завершение бросил ей фразу: "Типа самая крутая?!"

Певец Сергей Лазарев устроил скандал Светлане Лободе за кулисами Премии Муз-ТВ из-за того, что организаторы предоставили исполнительнице возможность исполнить в финале церемонии шесть песен. Об этом сообщает Super со ссылкой на свидетелей звёздной разборки.

По словам очевидцев, Лазарев отчитал коллегу матом и в завершение бросил ей фразу: "Типа самая крутая?!" Также портал обратил внимание на то, что Лобода не подписана на певца в "Инстаграме". Следила ли звезда за постами коллеги в соцсети до ссоры, неизвестно.

Между тем "скандалист" уже отреагировал на публикацию Super. Артист в сториз написал, что у журналистов портала богатая фантазия.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию с 17-й церемонии награждения Муз-ТВ. Во время торжества отличилась Ольга Бузова, которая решила поблагодарить своих поклонников, встав на колени.