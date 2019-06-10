Трамп пригрозил новыми пошлинами, если лидер Китая не приедет на G20

Вероятный объём пошлин на новую группу товаров из КНР будет составлять 300 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается повысить тарифы на импортируемые из КНР товары, если лидер Китая Си Цзиньпин не приедет на встречу лидеров стран G20. Саммит состоится в этом месяце в японском городе Осака.

О том, что новые пошлины вступят немедленно, если Трамп не договорится с Си Цзиньпинем, американский лидер рассказал CNBC.

В прошлом месяце администрация Трампа уже повысила тарифы на товары, которые США импортируют из Китая. Обсудить "торговую войну" Трамп планировал с Си Цзиньпином 29 июня.

Ранее Трамп пообещал встретиться с Путиным на саммите в Японии.