Пранкеры заказали пиццу для британской королевы, но её съели полицейские

Охрана Букингемского дворца не пустила доставщика пиццы к монаршей особе, заявив, что его кто-то обманул с заказом.

В Великобритании развозчик пиццы был задержан за попытку пройти на территорию Букингемского дворца. Полиция остановила молодого человека ещё у ворот, когда он выкладывал коробки с едой. Как сообщает таблоид The Mirror, он объяснил правоохранителям, что у него заказ на четыре пиццы стоимостью 46 фунтов стерлингов (около 3,8 тысячи рублей) на данный адрес для женщины по имени Елизавета.

Полицейские, охраняющие дворец, не получали никаких распоряжений об ожидаемой доставке, но на всякий случай решили проверить. Для этого они связались с прислугой королевской семьи, чтобы узнать, действительно ли королева Елизавета II сделала заказ еды. Когда же им сообщили, что никто пиццу не заказывал, полицейским оставалось отправить молодого человека обратно.

В компании, осуществлявшей этот заказ, позднее подтвердили, что действительно стали жертвой мошенников. Хотя представитель компании Жужанна Квайсер перевела случившееся в шутку.

— Мы всегда подозревали, что королева была тайным поклонником нашей компании, и заказ в Букингемский дворец почти подтвердил наши подозрения, — заявила Квайсер, отметив также, что, несмотря на обман с заказом, их "пиццу высоко оценили" полицейские.

Отметим, в конце апреля королева Великобритании Елизавета II отметила свой 93-й день рождения. Как сообщал Лайф, в этом году торжество совпало с Пасхой, в связи с чем монарх вместе со всей семьёй приняла участие в службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.