Гендиректор УАЗ возглавил производство автомобилей Aurus

В Минпромторге надеются, что Ширинов выведет новый отечественный бренд на следующую ступень развития.

Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора ООО "Аурус", продвигающего люксовый российский автомобиль Aurus. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

— С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" был назначен Адиль Ширинов, — заявил представитель ведомства.

Главу УАЗ назвали одним из лучших специалистов в стране в области автомобильной промышленности. В Минпромторге выразили надежду, что Ширинов выведет новый российский бренд на следующую ступень развития.

Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей. Его создали с нуля специалисты НАМИ. Массовое производство автомобилей, как ожидается, начнётся в 2021 году на заводе в Татарстане. Пока машины производят поштучно в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин назвал свой Aurus хорошим и очень удобным автомобилем.