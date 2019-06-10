Посол США в России может покинуть пост к концу года

Джон Хантсман всерьёз думает над тем, чтобы снова выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Юты.

Посол США в России Джон Хантсман, возможно, покинет свой пост к концу 2019 года и вернётся обратно на родину. Об этом сообщает The Atlantic.

Как рассказали источники издания, Хантсман всерьёз задумывается над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Юта.

Хантсман уже был главой штата с 2005 по 2009 год. А во главе американской дипмиссии в России он был с 2017 года, а ранее занимал место посла США в Сингапуре и Китае.

Несмотря на то, что Хантсман может покинуть свой пост совсем скоро, он призывал помнить о важности диалога между США и Россией.