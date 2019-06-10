Додон собирается аннулировать указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что указ о роспуске парламента может быть аннулирован, поскольку был подписан с нарушением существующей процедуры. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV8.
Такое сообщение лидер страны сделал после консультации с фракциями в парламенте.
— Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями, — заявил Додон.
По словам лидера страны, вице-председатель демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, не может быть президентом. Более того, он ни с кем не проводил переговоров.
— Поэтому, скорее всего, завтра, после консультаций с парламентскими фракциями, я этот "указ" аннулирую, — сказал президент.
Напомним, ранее и.о. губернатора подписал указ о роспуске парламента после того, как КС Молдавии подтвердил необходимость роспуска из-за неспособности депутатов сформировать кабинет министров.
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