Додон собирается аннулировать указ о роспуске парламента

Окончательное решение будет принято после консультации лидера Молдавии с парламентскими фракциями.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что указ о роспуске парламента может быть аннулирован, поскольку был подписан с нарушением существующей процедуры. Об этом он сообщил в эфире телеканала TV8.

Такое сообщение лидер страны сделал после консультации с фракциями в парламенте.

— Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями, — заявил Додон.

По словам лидера страны, вице-председатель демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, не может быть президентом. Более того, он ни с кем не проводил переговоров.

— Поэтому, скорее всего, завтра, после консультаций с парламентскими фракциями, я этот "указ" аннулирую, — сказал президент.

Напомним, ранее и.о. губернатора подписал указ о роспуске парламента после того, как КС Молдавии подтвердил необходимость роспуска из-за неспособности депутатов сформировать кабинет министров.