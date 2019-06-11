Пассажирка открыла аварийную дверь самолёта, перепутав её с туалетом

В итоге всем 37 пассажирам пришлось покинуть воздушное судно, а рейс задержали на восемь часов.

Пассажирка самолёта "Пакистанских авиалиний" случайно открыла аварийный выход, перепутав его с дверью туалета, сообщает New York Post.

Рейс 702 "Пакистанских авиалиний" готовился к полёту из Манчестера в Исламабад в пятницу вечером, 7 июня.

Во время подготовки ко взлёту одна из пассажирок, проигнорировав знак "Пристегнуть ремни безопасности", отправилась на поиски туалета в самолёте. Однако вместо заветной двери уборной она открыла аварийную.

Всем 37 пассажирам пришлось покинуть самолёт, а рейс задержали на восемь часов.

Ранее самолёт украинской авиакомпании "случайно" забыл 30 пассажиров.