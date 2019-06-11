Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, в отношении которого проводится расследование о захвате власти, в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
— А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: нет никакой блокады. Есть моё ответственное решение, — сказал он.
По словам экс-лидера Незалежной, тогда было принято решение, что "Украина не станет покупать продукцию, производимую украденными предприятиями".
Ранее представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса.
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