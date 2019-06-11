Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, в отношении которого проводится расследование о захвате власти, в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.

— А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: нет никакой блокады. Есть моё ответственное решение, — сказал он.

По словам экс-лидера Незалежной, тогда было принято решение, что "Украина не станет покупать продукцию, производимую украденными предприятиями".

Ранее представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса.

Порошенко потребовал от Зеленского обосновать возможное снятие блокады Донбасса

Порошенко запутался, пытаясь обвинить "пророссийские силы" во всём