СМИ сообщили о планах закупки Минобороны почти ста вертолётов "Ночной охотник"

Минобороны России до 2027 года намерено закупить 98 модернизированных вертолётов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщает РИА "Новости".
Как пояснил собеседник агентства в военном ведомстве, в обозримой перспективе Минобороны собирается подписать серию крупных контрактов на закупку различной военной техники.
Разрабатываемый холдингом "Вертолёты России" Ми-28НМ — высокоэффективный ударный вертолёт нового поколения. Боемашина может выполнять широкий спектр задач, включая уничтожение бронетехники, поражение низколетящих воздушных целей, разведку и целеуказание другим вертолётам и самолётам.
Ми-28НМ оснащён вторым комплектом управления, что повышает живучесть машины при ранении одного из членов экипажа. Сейчас опытный образец Ми-28НМ проходит испытания перед принятием на вооружение.
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