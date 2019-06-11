СМИ сообщили о планах закупки Минобороны почти ста вертолётов "Ночной охотник"

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Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Минобороны России до 2027 года намерено закупить 98 модернизированных вертолётов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщает РИА "Новости".

Как пояснил собеседник агентства в военном ведомстве, в обозримой перспективе Минобороны собирается подписать серию крупных контрактов на закупку различной военной техники.

Разрабатываемый холдингом "Вертолёты России" Ми-28НМ — высокоэффективный ударный вертолёт нового поколения. Боемашина может выполнять широкий спектр задач, включая уничтожение бронетехники, поражение низколетящих воздушных целей, разведку и целеуказание другим вертолётам и самолётам.

Ми-28НМ оснащён вторым комплектом управления, что повышает живучесть машины при ранении одного из членов экипажа. Сейчас опытный образец Ми-28НМ проходит испытания перед принятием на вооружение.

Путин заявил о необходимости поставить в войска 100 новых вертолётов Ми-28НМ

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