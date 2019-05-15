Путин заявил о необходимости поставить в войска 100 новых вертолётов Ми-28НМ

Президент России Владимир Путин в ходе очередного совещания по развитию ОПК в Сочи заявил о необходимости поставить 100 новых вертолётов Ми-28НМ в войска к 2028 году.
— Армейскую авиацию следует максимально оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, — сказал Путин.
Напомним, что ранее Путин заявил, что для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) России до 2028 года будет закуплено 76 самолётов Су-57.
Также сообщалось, что на вооружение ВКС РФ с 2012 года поступило более тысячи новых, а также модернизированных самолётов и вертолётов.
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