Опрос показал, что означает Россия для граждан

Респонденты назвали главные символы страны, а также ассоциации с названием государства.

Единство народа, его сплочённость и многонациональность — это то, что символизирует Россию, согласно опросу ВЦИОМа.

Главными символами страны россияне также назвали герб, гимн и флаг (16%). Ещё 9% ассоциируют Россию с её природой, а 5% — с мощью, силой и величием государства.

Само слово "Россия" ассоциируется в первую очередь с понятиями "родина" (31%) и "великая держава" (29%).

Кроме того, почти для каждого десятого (9%) Россия ассоциируется с огромной территорией и большой страной. Ещё 7% отождествляют государство с его армией, а 4% — с добрыми и хорошими людьми и надеждой на светлое будущее.

Низкий уровень жизни вошёл в ряд негативных ассоциаций (6%). Также 3% респондентов отметили боль и обиду за страну из-за коррупции.

Ранее выяснилась доля россиян, довольных своей жизнью.