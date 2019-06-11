СМИ: Производитель "Ангары" сорвал заводские сроки строительства ракет

На самом предприятии назвали сложившуюся ситуацию критической, но уверены в своевременном исполнении госконтрактов.

Производство третьей тяжёлой и второй лёгкой ракет-носителей семейства "Ангара" в омском филиале Космического центра Хруничева (ПО "Полёт") отстаёт от установленных заводом сроков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как следует из приказа, подписанного директором ПО "Полёт" Виктором Шулико, отставание составляет от трёх месяцев до одного года. И на самом предприятии сложившуюся ситуацию назвали "критической".

— Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод), — говорится в документе.

Так, согласно документу, по рублёвым показателям среднее выполнение плана составило 91%, а в мае — 85%. При этом объём валовой продукции составит 88% от запланированного, а по документам было произведено 37% продукции из запланированного.

В то же время в самом ГКНПЦ имени М.В. Хруничева сообщили, что руководство дочернего предприятия предпринимает "исчерпывающие меры", чтобы нагнать отставание. И заявили о наличии "предпосылок для изготовления продукции в установленные сроки".

Как рассказал журналистам глава центра Алексей Варочко, указанный в приказе график предназначается для внутреннего пользования ПО "Полёт" и смещён относительно графика исполнения государственных контрактов на шесть месяцев. По его словам, эта разница позволит выполнить заказ в установленный срок.

Он также отметил, что "локальные отставания" от графика производства связаны с реконструкцией предприятия, которая нацелена на создание замкнутого цикла изготовления ракет-носителей "Ангара".