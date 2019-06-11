Немецкий журнал составил рейтинг красивейших русских имён

Журналисты немецкого издания Wunderweib решили исправить некоторую несправедливость и рассказали своим читателям о существовании других красивых российских имён "помимо Ольги и Дмитрия", составив топ-5 для мальчиков и девочек.

Как отметил автор статьи, на русском языке разговаривают более 280 миллионов человек, а сама Россия — "очаровательная страна с большой историей", поэтому русские имена не только красиво звучат, но и имеют глубокий смысл.

Победителем среди мужских имён стал Алёша. Правда, в статье не отмечается, относится ли любовь к другим формам имени, например Алексей или Лёха. Вторым в списке стал Коля, затем идёт Максим, потом Вадим. Замыкает топ-5 Никита.

В женской категории победителями стали имена Алина, Полина, Дарья, Мила, Вика.

Ранее Лайф рассказывал, какие имена для новорождённых чаще всего выбирают в России.