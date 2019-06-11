На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв

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На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Росречморфлота, передаёт РИА "Новости".

Оперативному дежурному Росморречфлота поступило сообщение о взрыве в машинном отделении и задымлении жилой надстройки на танкере "В.Ф. Танкер 16" в городе Махачкале, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время взрыва судно находилось у четвёртого причала. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, хлопок газовоздушной смеси произошёл во время перекачки нефтепродуктов. Сообщается о пострадавших, количество уточняется.

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