На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Росречморфлота, передаёт РИА "Новости".

— Оперативному дежурному Росморречфлота поступило сообщение о взрыве в машинном отделении и задымлении жилой надстройки на танкере "В.Ф. Танкер 16" в городе Махачкале, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время взрыва судно находилось у четвёртого причала. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, хлопок газовоздушной смеси произошёл во время перекачки нефтепродуктов. Сообщается о пострадавших, количество уточняется.