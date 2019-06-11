Опубликовано видео перехвата самолётов НАТО российским Су-27 над Балтикой

Экипаж сопровождал иностранные самолёты, не пуская их к российским границам, соблюдая при этом все меры безопасности.

Опубликовано видео перехвата самолётов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтийским морем. Кадры разместило Министерство обороны РФ на своём канале в YouTube.

В ведомстве отметили, что российский истребитель был поднят из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Идентифицировав самолёты, лётчик Су-27 сопровождал их, не позволяя им нарушить границы воздушного пространства России, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Напомним, что за прошлую неделю российские истребители четыре раза взлетали для перехвата у российских границ.