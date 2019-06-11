Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента страны, который был подписан вице-председателем демпартии Павлом Филипом.

— Было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа, — заявил лидер Молдавии.

Ранее Филип подписал указ после того, как КС Молдавии подтвердил необходимость роспуска парламента из-за неспособности депутатов сформировать кабинет министров.