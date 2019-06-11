Селин Дион остановила концерт ради мужчины, отлучившегося в туалет

@celinedion delayed part of her final show for fan who had to go the bathroom!! Said for what he paid for tix she WILL wait!@FOX5Vegas @MOREFOX5 pic.twitter.com/ekzU7PlhwE— Sean McAllister (@SeanFOX5) 9 июня 2019 г.
Канадская певица Селин Дион прервала своё выступление во время последнего в карьере шоу в развлекательном комплексе Caesars Palace в Лас-Вегасе из-за мужчины, который отлучился в туалет.
Исполнительница заметила, как зритель из первого ряда поднялся со своего места и ушёл. Дион прервала шоу и продолжила петь, лишь когда мужчина вернулся в зал.
Певица пошутила, что это было меньшее, что она могла сделать для человека, выложившего немаленькие деньги за два билета в первом ряду.
See Celine’s very last moments on stage at The Colosseum at @CaesarsPalace Saturday night 💫 🌈 // Voyez les tous derniers moments de Céline sur la scène du The Colosseum at @CaesarsPalace samedi soir 💫 🌈 - Team Céline pic.twitter.com/vnytYzR7rw— Celine Dion (@celinedion) 10 июня 2019 г.
Как отмечает портал TMZ, в ходе концерта Селин Дион призналась, что никогда бы не подумала, что у неё будет так много концертов в Лас-Вегасе. Первое выступление певицы в развлекательном комплексе в штате Невада состоялось 25 марта 2003 года. Субботнее шоу стало 1144-м и завершило 16-летнюю череду концертов.
В конце выступления на сцену к Дион поднялись три её сына от продюсера Рене Анжелила, который умер от рака в январе 2016 года.
Напомним, Селин Дион занимает третью строчку в рейтинге самых богатых женщин в мире музыки по версии Forbes. Её состояние издание оценивает в 450 миллионов долларов.
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