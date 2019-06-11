В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать средство от насекомых

В ведомстве отметили, что репелленты, которые наносятся не на кожу, а на одежду, действуют дольше.

Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при покупке средств защиты от укусов насекомых. Рекомендации, составленные в сезон активности членистоногих, опубликованы на сайте ведомства.

Как отмечается, репелленты бывают двух видов: наносятся только на кожу и на одежду. Последние более длительные по времени воздействия. Чтобы правильно выбрать средство, стоит помнить, что оно должно иметь свидетельство о госрегистрации и всю информацию о назначении, способе применения и мерах предосторожности.

Обратить внимание также нужно и на длительность защитного эффекта: чем она выше, тем больше содержание репеллентного вещества, а родители должны знать, что средств защиты от насекомых с длительным воздействием для детей в возрасте до года нет.

Для защиты от клещей рекомендуют использовать специально предназначенные для этого средства.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по защите от клещей.