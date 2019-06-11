Москвичка поймала пятнистую змею во дворе высотки

По мнению сотрудников Департамента природопользования и охраны окружающей среды, змея похожа на полоза.

Москвичка поймала во дворе высотки на улице Молодогвардейской белую змею с тёмными пятнами. Она передала находку сотрудникам МЧС. В распоряжении Лайфа оказались кадры после поимки рептилии.

— Очень красивая! Может, с торгов её сейчас продать? На "Авито" выложить? — шутят очевидцы.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", на место также выехали сотрудники Центра передержки диких животных.

Между тем, по мнению сотрудников Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, змея похожа на полоза. Обычно для человека такие рептилии опасности не представляют — они не ядовиты.

Недавно Лайф рассказывал, как жители Царицына нашли у себя в автомобиле рептилию, которая оказалась змеёй-медянкой.