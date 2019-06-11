Бари Алибасов потерял речь и забыл своё имя

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Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который сегодня вышел из состояния медикаментозного сна, пока не может говорить, он также потерял память и даже не помнит своё имя. Об этом Лайфу со ссылкой на сына шоумена сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Б.Алибасов, — говорится в заявлении сына Алибасова.

Кроме того, есть риск внутреннего кровотечения, что может привести к летальному исходу. Сейчас семья надеется, что Алибасов окончательно придёт в себя и сделает это в ближайшее время.

Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Несколько дней он провёл в состоянии медикаментозного сна.

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