Бари Алибасов потерял речь и забыл своё имя

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который сегодня вышел из состояния медикаментозного сна, пока не может говорить, он также потерял память и даже не помнит своё имя. Об этом Лайфу со ссылкой на сына шоумена сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

— Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Б.Алибасов, — говорится в заявлении сына Алибасова.

Кроме того, есть риск внутреннего кровотечения, что может привести к летальному исходу. Сейчас семья надеется, что Алибасов окончательно придёт в себя и сделает это в ближайшее время.

Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Несколько дней он провёл в состоянии медикаментозного сна.