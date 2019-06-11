В МЧС рассказали, сколько человек ежедневно гибнет при пожарах в России

Всего за предыдущий год сотрудниками сил МЧС было спасено около 30 тысяч человек.

Ежедневно в России происходит в среднем свыше 1,3 тысячи пожаров, во время которых погибает более 20 человек. Такую статистику привёл глава МЧС Евгений Зиничев в ходе правительственного часа в Совете Федерации, посвящённого обеспечению безопасности населения от ЧС.

— Я хочу, чтобы присутствующие ещё раз услышали следующие цифры: ежедневно в России происходит 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет более 20 человек, — заявил он.

При этом, согласно данным Зиничева, каждый день жертвами чрезвычайных ситуаций в целом становятся около 30 человек.

Всего в 2018 году произошло 244 ЧС, около двух тысяч инцидентов на водных объектах и 304 тысячи техногенных пожаров. Погибло почти 9,5 тысячи человек. Кроме того, ещё 30 тысяч жителей и гостей России были спасены службой МЧС.

Ранее Следственный комитет РФ назвал регионы, где чаще всего погибают при пожарах. При этом основной причиной их возникновения зачастую становятся нарушения правил пожарной безопасности в жилых помещениях.