Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей и повлекли тяжёлые травмы или гибель людей.

Согласно принятому документу, за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет (ранее — до четырёх лет). В случае гибели человека пьяному водителю будет грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы. А в случае гибели двух и более человек будет предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет (ранее — до девяти лет).

Как уже сообщал Лайф, 10 июня пьяный участковый сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе. Сам он скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан.