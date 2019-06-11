В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух подростков

В Сочи пьяный полицейский сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, вечером 10 июня участковый уполномоченный отдела полиции УВД по городу Сочи при приближении к переходу не снизил скорость и не уступил дорогу девушкам-подросткам, переходившим проезжую часть. А после ДТП полицейский скрылся с места.

Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Вскоре виновника нашли, в ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Саратове пьяный полицейский сбил насмерть 14-летнего подростка. По версии следствия, нетрезвый мужчина ехал слишком быстро, из-за чего его автомобиль оказался на обочине.