В Саратове арестовали полицейского, который пьяным сбил насмерть подростка

В Саратове суд поместил под стражу полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и сбил насмерть 14-летнего мальчика.

Помимо погибшего подростка автомобиль задел вскользь ещё одного школьника, пострадавший был госпитализирован, сообщает ИА "Версия-Саратов".

По версии следствия, нетрезвый сотрудник правоохранительных органов ехал слишком быстро, из-за чего выехал на обочину и сбил пешеходов, а после столкнулся с двумя автомобилями.

Полицейскому грозит от двух до семи лет лишения свободы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, совершённом лицом, находящемся в состоянии опьянения.

Напомним, 14 мая Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.