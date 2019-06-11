Из-за жары в Москве объявили оранжевый уровень опасности

На среду, 12 июня, в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом говорят данные прогностической карты Гидрометцентра России.
— Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится на сайте.
Из-за аномальной жары возникла высокая вероятность пожаров. По данным Гидрометцентра, днём 12 июня в Москве и области ожидается до +29 градусов, переменная облачность, местами — кратковременный дождь.
Напомним, что оранжевый уровень погодной опасности введён в Москве и области с 9 июня.
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