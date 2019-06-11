В России оценили сообщения про найденный вход в Янтарную комнату

По мнению эксперта, прежде чем заявлять о сенсации, исследователям следует убрать 100-килограммовую плиту, загораживающую вход в тоннель.

Пока польские исследователи называют вероятное обнаружение входа в Янтарную комнату настоящим прорывом, работники музеев не верят в то, что "сенсация" стала реальной. Об этом НСН рассказала директор государственного музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова.

— Мы довольно привычные к таким новостям. Люди присылают нам подобные "сенсации" два-три раза в год, — отметила она.

Также эксперт добавила, что не испытывает особого доверия к новости о находке Янтарной комнаты, поскольку ранее многие жители Польши и Германии пытались таким образом привлечь внимание к своей территории, выдавая желаемое за действительное.

Впрочем Таратынова не отрицает "сенсации", однако призывает не радоваться раньше времени. По её словам, исследователям предстоит большая работа: для того чтобы попасть внутрь тоннеля, предположительно, ведущего к Янтарной комнате, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную стену. Только после этого можно делать выводы о том, что за ней хранится.

— Я точно знаю, что где-то комната дожидается своего часа… Может быть, это тот самый случай. Хотя нужно снимать плиту и смотреть, что там хранится, не факт, что Янтарная комната будет находиться там, все эти новости оказывались пока фейками, — заключила Таратынова.

Ранее стало известно, что на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки был обнаружен вход в тоннель, который может вести к Янтарной комнате.

Напомним, что Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а затем подарена Петру I, считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе. В 1941 году была вывезена немцами в Королевский замок Кёнигсберга. Комната бесследно исчезла во время Второй мировой войны. Её поисками с тех пор занимаются историки и археологи всего мира. Так, в 2017 году сообщалось, что знаменитый объект разыскивают под Дрезденом.