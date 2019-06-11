"Давай-давай, родной!" Жители Норильска выкопали из-под снега оленя

Двое жителей Норильска спасли северного оленя, провалившегося в яму, которая была завалена снегом. Соответствующие кадры появились в паблике "Я живу в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте".

Чтобы спасти животное, мужчины раскопали снег вокруг головы, взяли оленя за рога, начали тянуть и подбадривать "пострадавшего".

— Давай-давай, родной! — говорит автор ролика.

Сколько олень простоял в таком положении, неизвестно, но на кадрах видно, что после спасения он был обессилен, хотя при этом смог встать на ноги. Спасатели выразили уверенность, что рогатый "расходится".