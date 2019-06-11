Крупнейшую партию кокаина весом 400 кг обнаружили в порту Петербурга

Таможенники обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга 400 кг кокаина. Как сообщается на сайте Федеральной таможенной службы, наркотики были выявлены в контейнере с рыбными консервами из Эквадора

— Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

При вскрытии контейнера сотрудники ФТС обнаружили, что на упаковках с консервами лежат килограммовые брикеты наркотика. О том, что там находится кокаин подтвердило химическое исследование. На месте работают полицейские, которые вместе с таможенники выясняют, кто участвовал в контрабанде.

Напомним, что в феврале 2018 года спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию и пресекли поставку в Россию 389 килограммов наркотиков. Чемоданы с запрещёнными веществами были обнаружены на территории Посольства России. Андрей Ковальчук является предполагаемым организатором поставок кокаина.