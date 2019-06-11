Задержавших Голунова полицейских отстранят от работы на время проверки

Сотрудников полиции, которые задержали журналиста Ивана Голунова, отстранят от работы на время внутренней проверки. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

— Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК РФ для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина, — пояснил министр.

Сегодня стало известно, что МВД снимает обвинения с корреспондента и прекращает уголовное преследование.

Напомним, Голунова задержали и обвинили в попытке сбыта наркотиков. Сам он не был согласен с предъявленным обвинением и считал, что запрещённое вещество ему могли подкинуть. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест.