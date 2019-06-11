В Екатеринбурге лжегазовик ограбил ветерана ВОВ на 400 тысяч рублей

Мужчина в форме отвлёк внимание женщины, заставив её мыть горелку, а в это время украл наличные.

Лжегазовик ограбил ветерана Великой Отечественной войны Алефтину Николаевну на 400 тысяч рублей. Об этом сообщается в паблике "[ТЕ] Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

— Пенсию получала и всё время откладывала по 20 тысяч, а потом сняла с книжки 400 тысяч, — рассказывает ветеран.

По её словам, в один из дней раздался звонок. За дверью стоял неизвестный мужчина в форме сотрудника газовой службы и сказал, что ему нужно провести проверку. Женщина, не раздумывая, впустила его на порог.

— Он пошёл на кухню, начал проверять газ, потом подошёл к кухонной двери и закрыл её. Я говорю: "А зачем вы её закрываете?" А он мне ответил: "А мы сейчас будем включать газ", — продолжила Алефтина Николаевна.

Чтобы отвлечь внимание ветерана, лжегазовик заставил её мыть газовые горелки, а в это время прошёл в комнату и украл из шкафа 400 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело о краже, ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что на Кубани лжегазовики обманывали пенсионеров, используя трагедию в Магнитогорске.