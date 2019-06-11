Сын Алибасова рассказал о неадекватном состоянии отца: Хлопает всем

Продюсер Бари Алибасов после выхода из медикаментозного сна пока находится в неадекватном состоянии. Об этом со ссылкой на его сына, Бари Алибасова — младшего, сообщает агентство "Москва".

— Сейчас он в хорошем настроении, отбирает у всех телефоны, хлопает в ладоши всем, кто к нему подходит. Но состояние не очень адекватное — он представляет собой жизнерадостного пятилетнего ребёнка, и это нас умиляет, — рассказал сын основателя группы "На-На".

Пока Алибасов-старший не помнит ничего, в том числе и своё имя.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Сегодня продюсер вышел из медикаментозного сна. Лайф публиковал первое видео с пришедшим в сознание Алибасовым.